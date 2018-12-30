Упал с балкона: в Верх-Исетском районе Екатеринбурга разбился мужчина

СЕГОДНЯ 09:59 2018-12-30T10:00:43+03:00

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Жители дома на улице Бебеля, 110 потрясены: вчера ближе к 20:00 часам вечера их сосед выпал с восьмого этажа и разбился насмерть.

— Он был нашем соседом, мужчина около 50 лет, крупный, вес около 120 килограмм. Жил, кажется, на 8-м этаже. С общего балкона выпал. Спокойным был, пьяным я его не замечал ни разу, одевался прилично. По-моему, жена у него была. Может, вышел подышать воздухом или курить и потерял равновесие. Сейчас же время корпоративов, все выпивают, и голова может закружилась, или стресс какой у него случился, — рассказал «КП-Урал» один из свидетелей инцидента.

Когда произошло несчастье, люди собрались во дворе дома. Тело там на улице лежало 15 минут, за это время приехала полиция.

— По происшествию проводится проверка следственным комитетом РФ по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. На вид мужчине было 40-45 лет, обстоятельства произошедшего выясняются. Не исключен несчастный случай. Тело передали на экспертизу. Проводятся опросы жильцов и другие необходимые следственные мероприятия, — сообщил «Комсомолке» официальный представитель областного управления СКР Александр Шульга.