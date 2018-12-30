В одном из торговых центров Екатеринбурга открыли новый филиал МФЦ

СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-30T08:27:51+03:00

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В новом центре предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» можно оформить документы на паспорт, обновить водительские права и оплатить штрафы, оплатить квитанции. В центре доступно более 300 видов государственных и муниципальных услуг.

Чтобы сократить очередь из посетителей, в центре заработают 25 окон для приема и выдачи документов.

— Теперь вы с легкостью сможете объединить приятное с полезным — шопинг и деловые вопросы, экономя время на получении госуслуг, — отмечают в МФЦ Екатеринбурга.

Кстати, впервые в центрах «Мои Документы» появились документ-камеры. То есть, если поднести документ к камере, он будет отсканирован и его изображение сразу отправится на компьютер к специалистам. Это значительно сокращает время обработки документов.

С появлением этого центра, в Екатеринбурге стало 25 отделений МФЦ.

Отметим, что с 29 декабря отделения МФЦ по адресам: ул. Вайнера, д. 15а и пер. Ремесленный, д. 6 закрываются, специалисты этих отделений будут вести приём в новом центре в ТЦ «Мега».