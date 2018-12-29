2018-12-29T16:39:11+03:00
Общество

2000 пожарных будут дежурить в новогодние праздники

Региональное МЧС перешло в режим повышенной готовности
Данил СВЕЧКОВ
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Пожарные будут дежурить на массовых детских праздниках.Пожарные будут дежурить на массовых детских праздниках.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кто-то в новогодние праздники будет отдыхать, а кто-то работать, например, сотрудники МЧС. Чтобы выходные ничего не омрачило спасатели будут нести службу с 29 декабря по 9 января в режиме повышенной готовности.

- В обеспечении безопасности населения будет задействовано около 2000 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений и более 700 единиц спецтехники, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - На особом контроле находятся 612 объектов с массовым пребыванием людей, где проходят новогодние праздники для детей. При проведении праздничных мероприятий на объектах будут дежурить сотрудники МЧС.

Также перед Рождеством инспекторы пожарного надзора осмотрят 292 храма и напомнят священнослужителям, как пользоваться огнетушителем.

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