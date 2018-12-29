«Начни год красиво»: экс-мэр Екатеринбурга 1 января зовет горожан на пробежку

СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-29T15:15:02+03:00

Всех участников на финише будет ждать горячий чай и пироги

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Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман зовет 1 января горожан на пробежку. Забег в первый день нового года проводится уже пять лет подряд и носит название «Начни год красиво».

- Проведем пробежку и в этот раз. В 12:00 соберемся на Плотинке и пробежим по набережной, начиная от ротонды пять километров. Это для тех кто не пьет, кто желает бросить пить и кто хочет начать год красиво, - сказал экс-мэр.

После финиша всех участников напоят горячим чаем с пирогами.