2018-12-29T14:14:38+03:00
Общество

«Бюджет не может содержать такую сеть»: мэр Екатеринбурга рассказал о новшествах транспортной реформы

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В ближайшее время городу необходимо получить 60 новых трамваевВ ближайшее время городу необходимо получить 60 новых трамваевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, как в городе будет проходить транспортная реформа. В начале следующего года власти планируют проанализировать перемещение жителей, чтобы сделать в дальнейшем транспортную сеть удобнее и подстроить ее именно под потребности людей.

Полученные результаты обсудят с горожанами, после чего начнется формирование пересадочных узлов и сетки в целом.

- Электротранспорт у нас начнет нести основную нагрузку, а автобусы будут подхватывать там, где мы не можем возить людей другими видами транспорта. Сегодня, например, по проспекту Космонавтов у нас под землей идут поезда метро, а по земле троллейбусы, трамваи, да еще и автобусы. При таком дублировании маршрутов мы не сможем из бюджета содержать такую транспортную сеть, - сказал Александр Высокинский.

На втором этапе будет обновлен парк общественного транспорта. В ближайшее время городу необходимо получить 60 новых трамваев.

Параллельно будет вестись работа по монтажу на остановках информационных табло. Они будут показывать время, температуру воздуха и время прибытия следующего рейса.

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