Бывший футболист «Урала» стал главным тренером «Спартака»

СЕГОДНЯ 13:52 2018-12-29T13:52:42+03:00

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Экс-форвард «Урала» Спартак Гогниев назначен главным тренером владикавказского «Спартака», выступающего в зоне «Юг» ПФЛ. Контракт подписан на три года.

- В программе подготовки к сезону у нас будет три сбора. Один из них, просмотровый. Он пройдет дома, в ходе него мы проведем несколько игр. После чего, определимся с составом и поедем на второй сбор. Считаю, что наша команда должна играть в агрессивный футбол, поэтому мы постараемся привить это футболистам. Пока рановато говорить о каких-то задачах, но все мы хотим, чтобы наш клуб процветал, - сказал Гогниев

Напомним, Гогниев завершил футбольную карьеру осенью 2018 года. За «Урал» 37-летний россиянин выступал в период с 2012 по 2016 год и в 98 матчах забил 39 мячей.