В Екатеринбурге поймана банда серийных грабителей салонов сотовой связи

СЕГОДНЯ 10:41 2018-12-29T10:46:48+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

На момент задержания злоумышленники успели обчистить шесть магазинов

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В уральской столице оперативники при поддержке бойцов Росгвардии задержали банду, грабившую салоны сотовой связи. Взяли их с поличным во время налета на магазин на Викулова, 38.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Каждый из задержанных уже имел проблемы с законом. Мужчины отбывали наказание за грабеж, угон, кражу и хранение наркотиков.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

- Организатор банды запугивал менеджеров и охрану. Второй участник - водитель - ждал на улице. Оставшиеся двое разбивали витрины и забирали все ценное. Свои лица налетчики тщательно скрывали под масками и шарфами. А чтобы не оставлять отпечатков - носили перчатки. Награбленное фигуранты сбывали в ломбарды, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Дважды грабители получали сопротивление, за что избивали работников магазинов. В общей сложности злоумышленники обчистили, минимум, шесть салонов связи на улицах Техническая, Космонавтов, Заводская, Халтурина, Бардина и Викулова.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

На время следствия налетчики будут находиться под стражей.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу