В Екатеринбурге поймана банда серийных грабителей салонов сотовой связи
В уральской столице оперативники при поддержке бойцов Росгвардии задержали банду, грабившую салоны сотовой связи. Взяли их с поличным во время налета на магазин на Викулова, 38.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
Каждый из задержанных уже имел проблемы с законом. Мужчины отбывали наказание за грабеж, угон, кражу и хранение наркотиков.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
- Организатор банды запугивал менеджеров и охрану. Второй участник - водитель - ждал на улице. Оставшиеся двое разбивали витрины и забирали все ценное. Свои лица налетчики тщательно скрывали под масками и шарфами. А чтобы не оставлять отпечатков - носили перчатки. Награбленное фигуранты сбывали в ломбарды, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
Дважды грабители получали сопротивление, за что избивали работников магазинов. В общей сложности злоумышленники обчистили, минимум, шесть салонов связи на улицах Техническая, Космонавтов, Заводская, Халтурина, Бардина и Викулова.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
На время следствия налетчики будут находиться под стражей.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу