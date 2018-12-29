2018-12-29T10:29:27+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие новой версии Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Стандарт PCI DSS версии 3.2) – основному стандарту в области безопасности данных, разработанному международными платежными системами с целью обеспечения защиты операций, совершаемых с использованием платежных карт, и данных самих платежных карт.

Стандарт представляет собой совокупность 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных о держателях платёжных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций. Актуальность защиты обеспечивается непрерывным мониторингом и регулярным аудитом в соответствии с установленными процедурами. Согласно требованиям Стандарта версии 3.2 реализована двухфакторная аутентификация сотрудников Банка для доступа в среду обработки данных платежных карт, внедрены процессы для повышения степени защищенности систем Банка, дважды в год проводится тестирование на проникновение для проверки используемых способов защиты.

Фото: пресс-служба Банка

Фото: пресс-служба Банка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является одним из лидеров российского рынка банковских карт (в том числе – входит в Топ-10 эмитентов карт «Мир») и одним из крупнейших эквайреров России, обслуживая по спонсорским программам более 60 банков в российских и международных платежных системах. Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам передовые технологии в области платежных карт: возможность использования платежных сервисов ApplePay, SamsungPay, GooglePay и защиту интернет-операций с использованием технологии 3D-Secure на базе процессингового решения Банка.

Также в 2018 году Банк внедрил новые системы защиты банкоматов и банковских платежных терминалов, установил банкоматы с функцией рециркуляции наличности, запустил обновленную систему лояльности для клиентов-держателей платежных карт, систему Real-Time Marketing, позволяющую повысить эффективность коммуникаций с клиентами, а также реализовал другие проекты, направленные на повышение качества обслуживания клиентов.

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