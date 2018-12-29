На ЕКАДе за 20 миллионов построят надземный пешеходный переход

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-29T10:25:50+03:00

Он появится на 41-м километре трассы

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«Управление автомобильных дорог» ищет подрядчика, который построит на ЕКАДе надземный пешеходный переход. Он появится на 41-м километре трассы. Как сообщается на портале госзакупок, сумма контракта составит 20 миллионов рублей.

Длина металлического моста должна составлять 19 метров и шириной не менее 1,8 метра. Кроме того, переход должен иметь метровые ограждения и крышу.

- Также необходимо предусмотреть с обеих сторон автодороги вертикальные подъемники для маломобильных групп. Перед каждым подъемником должны быть установлены таблички с инструкцией по пользованию платформы, - говорится в техзадании.

Кроме того каждый подъемник оборудуют кнопкой вызова диспетчера и видеокаблюдением.