2018-12-29T09:47:15+03:00
Общество

Новогодние праздники в Екатеринбурге: как будет работать общественный транспорт

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
В новогоднюю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы будут на линии до 23:00В новогоднюю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы будут на линии до 23:00Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

До Нового года остается пара дней, и екатеринбуржцы кто в спешке, кто размеренно заканчивают приготовления к празднику. Одни соберутся на торжество в семейном кругу, а кто-то отметит его в гостях или развлекательном заведении. В связи с этим городские власти продлят работу общественного транспорта.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, автобусы, трамваи и троллейбусы будут на линии до 23:00, а метрополитен проработает до 01:00.

- С 1 января 2019 года в праздничные дни общественный транспорт будет работать по воскресным расписаниям в стандартном режиме, количество подвижных единиц на линии будет уменьшено, - сообщили в мэрии. - Метро остальные дни новогодних праздников будет работать по обычному графику.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге поймана банда серийных грабителей салонов сотовой связи
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
На ЕКАДе за 20 миллионов построят надземный пешеходный переход
«Лыжня России-2019» пройдет на Нижнетагильском полигоне
Под Макаровским мостом проложат водопроводный туннель
ФАС проверит обоснованность тарифов «Спецавтобазы» на вывоз мусора
В Ревде осудили подростков, избивших ради 16 тысяч главного хирурга больницы
В Екатеринбурге к Новому году построили 1000 ледовых городков
Прокуратура Екатеринбурга признала незаконной высадку школьницы за семь остановок до дома
В Первоуральске бывшему начальнику городского управления архитектуры грозит 15 лет лишения свободы
Премьер-министр Медведев включил Евгения Куйвашева в оргкомитет 350-летия Петра I
Мэр Екатеринбурга во время войны с ларьками предложил поставить памятник киоску
Уралец, прикидывавшийся два года строителем таун-хаусов, обокрал клиентов на 16 миллионов
ВТБ наградил первых победителей акции «Время Мультивпечатлений»
Директор уральского завода после возбуждения уголовного дела за месяц выплатил 27 миллионов долга
В Каменск-Уральском ветеринарную станцию уличили в просроченных лекарствах
Автогонщикам снова запретили проводить соревнования на озере Балтым
Ксения Собчак отдаст Максиму Виторгану квартиру в обмен на сына