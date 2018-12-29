Новогодние праздники в Екатеринбурге: как будет работать общественный транспорт

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-29T09:47:15+03:00

В новогоднюю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы будут на линии до 23:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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До Нового года остается пара дней, и екатеринбуржцы кто в спешке, кто размеренно заканчивают приготовления к празднику. Одни соберутся на торжество в семейном кругу, а кто-то отметит его в гостях или развлекательном заведении. В связи с этим городские власти продлят работу общественного транспорта.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, автобусы, трамваи и троллейбусы будут на линии до 23:00, а метрополитен проработает до 01:00.

- С 1 января 2019 года в праздничные дни общественный транспорт будет работать по воскресным расписаниям в стандартном режиме, количество подвижных единиц на линии будет уменьшено, - сообщили в мэрии. - Метро остальные дни новогодних праздников будет работать по обычному графику.