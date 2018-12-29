«Лыжня России-2019» пройдет на Нижнетагильском полигоне

СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-29T09:26:50+03:00

Возможно, что старт «Лыжни» будет дан из настоящей пушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Главная площадка «Лыжни России» на Среднем Урале впервые за последние несколько лет пройдет не в Екатеринбурге. В 2019 году всероссийская массовая гонка состоится на нижнетагильском полигоне «Старатель».

Последние четыре года старты проходили на территории выставочного центра ЭКСПО. Но сейчас там идет строительство Конгресс-центра. Сначала организаторы думали перенести гонку в центр города, создав трассу возле ДИВСа. Однако это спровоцировало бы огромные пробки и необходимость завозить обратно в город тонны снега.

Дистанция традиционного массового забега составит 2023 метраФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я уверен, в Нижнем Тагиле соревнования пройдут на высоком уровне, потому что у города есть большой опыт организации «Лыжни России», - заявил вице-губернатор Павел Креков на оргкомитете, посвященном проведению массовых соревнований.

Длина спортивной дистанции для профессионалов составит 10 километров. Победители этого заезда получат в награду снегоходы. Традиционный массовый забег - 2023 метра в знак празднования в 2023 году 300-летия Екатеринбурга.

Гостей соревнований будут кормить бесплатно солдатской кашей и поить горячим чаемФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Составлена схема самой гонки, передвижения участников и гостей соревнований по территории, определены места парковок, принципы прохода людей на территорию – это важно, потому что «Старатель» режимное предприятие. Гостей соревнований будут кормить бесплатно солдатской кашей и поить горячим чаем. Для создания праздничного настроения на нескольких площадках будут работать музыкальные коллективы, - рассказал организатор Дмитрий Чукреев.

Возможно, что старт «Лыжни» будет дан из настоящей пушки.