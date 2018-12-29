Под Макаровским мостом проложат водопроводный туннель

СЕГОДНЯ 08:48 2018-12-29T08:54:47+03:00

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Под Макаровским мостом начались работы по прокладке нового трубопровода. По нему питьевая вода с Западной фильтровальной станции поступает в кварталы Железнодорожного и Кировского районов.

Старые трубы были проложены по дну Исети, новые «спрячут» под дном реки, сделав микротоннель.

Фото: пресс-служба "Водоканала"

- Метод микротоннелирования разработан российскими специалистами и существенно сокращает сроки и стоимость работ, сохраняет русло реки, контуры дна и береговой зоны. Строительные площадки компактные и не нарушают естественный рельеф местности. Кроме того, подводные переходы, построенные традиционным методом, после паводков часто всплывают на поверхность, сброс воды в реке снижается, береговая зона заболачивается. В случае микротоннелирования такие риски исключены, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Фото: пресс-служба "Водоканала"

Новый отрезок водовода в 270 метров пройдет под дном Исети на глубине 7,5 метров.

В процессе бурения в грунт затянут стальную трубу диаметром 1020 миллиметров, которая станет футляром для нового полимерного водовода диаметром 600 миллиметров. Пустоты между футляром и водоводом заполнят специальной антикоррозийной смесью.

Работы по прокладке тоннеля в районе Макаровского моста завершатся 10 января 2019 года.