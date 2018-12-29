2018-12-29T08:30:05+03:00
Недвижимость

ФАС проверит обоснованность тарифов «Спецавтобазы» на вывоз мусора

В ближайшее время в РЭКе пройдет внеплановая проверка
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Новая система утилизации отходов начнет работать с 1 январяНовая система утилизации отходов начнет работать с 1 январяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Федаральная антимонопольная комиссия проверит обоснованность установленных тарифов «Спецавтобазы» на вывоз мусора. Согласно новой системе, стоимость будет рассчитываться не из квадратных метров жилплощади, а из нормы потребления мусора на каждого человека.

В начале декабря региональная энергетическая комиссия утвердила максимальные расценки операторов. Для «Спецавтобазы», которая будет обслуживать Востоную зону с центром в Екатеринбурге, сумма составила 697,76 рубля за кубический метр.

Екатеринбуржец, живущий в многоквартирнике, будет платить за чистоту из расчета 0,213 кубометра с человека в месяц - то есть 148,6 рубля. Для частного сектора установлены 0,261 кубометра с человека - 182,1 рубля.

Горожан такие цифры возмутили, и люди обращение в ФАС.

- Пришел ответ из ФАС по поводу неправомерно раздутых тарифов, замечу, весьма оперативно, что является несомненно результатом коллективных действий, - написал в Facebook глава профсоюза «Университетская солидарность» Дмитрий Трынов. - Чего добились? ФАС направила в прокуратуру приказ о проведении внеплановой проверки РЭК на предмет обоснованности установленных тарифов.

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