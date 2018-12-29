В Ревде осудили подростков, избивших ради 16 тысяч главного хирурга больницы

СЕГОДНЯ 07:49 2018-12-29T07:56:12+03:00

на ближайшие пять лет друзья разъедутся по колониям Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ревде вынесли приговор двум несовершеннолетним подросткам. Данила Ложкина и Романа Конищева признали виновными в разбое с применением насилия, краже с незаконным проникновением в жилище и покушении на кражу группой лиц.

Будучи сильно пьяными юноши во дворе дома улицы Калинина в Дегтярске напали на заведюущего хирургическим отделеним местной больницы. Налетчики избили мужчину палками, после чего забрали кошелек и мобильные телефоны и скрылись.

Однако, это не единственное нарушение закона малолетними преступниками. Молодые люди совершили несколько краж.

- Один раз подростки взломали дверь частного дома, откуда похитили бытовую и садовую технику на 20 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В другой раз проникли на чердак многоквартирного дома, где срезали телефонный кабель, который обожгли и сдали в пункт приема металла. А потом, разбив в торговом центре витрины украли три музыкальные колонки.

Суд приговорил друзей к 5 годам и 20 дням колонии. Конищев будет отбывать срок в воспитательной, а Ложкин - строгого режима, так как на момент рассмотрения дела ему исполнилось 18 лет.