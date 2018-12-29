2018-12-29T07:35:10+03:00
Общество

В Екатеринбурге к Новому году построили 1000 ледовых городков

Семь из них станут главными праздничными районными площадками
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В самых крупных городках проведут концерты, викторины, шоу и различные зимние забавыВ самых крупных городках проведут концерты, викторины, шоу и различные зимние забавыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Приемная комиссия Екатеринбурга проверила безопасность и оценила красоту построенных к Новому году ледовых городков. В настоящий момент в уральской столице их более тысячи.

- Они установлены во дворах многоквартирных домов, на территориях, прилегающих к школам и детским садам, рядом с торговыми центрами. Благодаря этому праздничное настроение буквально витает в воздухе. И в этом есть заслуга самих горожан, внесших большой вклад в праздничное оформление, - сказал замглавы по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

Семь из городков в праздники станут главными районными площадками, на которых развернутся игровые представления, концерты, викторины, шоу и другие зимние забавы.

Среди них: площадь Субботников на ВИЗе, парк Архипова в Ленинском районе, ЦПКиО - в Октябрьском, площадка перед торговым комплексом на Академика Шварца, 17 - в Чкаловском, площадка перед «Парк Хаусом» - в Кировском, бульвар Культуры - в Орджоникидзевском и дебютировавший сквер на Пехотинцев - в Железнодорожном районе.

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