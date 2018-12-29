2018-12-29T07:18:15+03:00
Общество

Прокуратура Екатеринбурга признала незаконной высадку школьницы за семь остановок до дома

При этом девушка оплатила проезд
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Прокуратура Екатеринбурга закончила проверку по факту высадки 16-летней школьницы за семь остановок до ее дома.

Как рассказывала мама ребенка, ее дочь попросили выйти из 021 автобуса только потому, что она была единственным пассажиром. В итоге школьница осталась на улице, когда уже стемнело, в добавок ко всему деньги за проезд ей не вернули, а больше у нее с собой не было.

Однако, как выяснилось, автобус сломался и не мог продолжать маршрут. Но даже в этом случае кондуктор и водитель повели себя крайне халатно.

- Ни кондуктор, ни водитель не пояснили, как ребенку действовать в такой ситуации. По закону, в случае неисправности транспортного средства, водитель либо кондуктор обязаны дождаться автобус, следующий по аналогичному маршруту, осуществить пересадку пассажира и только после этого покинуть место вынужденной остановки, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Сотрудники маршрута № 021 обязанность не выполнили, чем поставили жизнь и здоровье школьницы под угрозу.

Прокурор города внесла генеральному директору ООО «Уралтрансгрупп» представление об устранении нарушений.

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