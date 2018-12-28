В Первоуральске бывшему начальнику городского управления архитектуры грозит 15 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-28T16:17:10+03:00

Также его ждет штраф, который будет в семьдесят раз больше суммы взятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Первоуральске на скамье подсудимых скоро окажется бывший начальник городского управления архитектуры и градостроительства. Мужчина обвиняется во взяточничестве, злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

– Обвиняемый, занимая указанную должность, в период 2016-2017 годов оказывал покровительство предприятию, осуществляющему предпринимательскую деятельность в сфере строительства и земплепользования, – поясняют в СУ СКР по Свердловской области. – За свои действия обвиняемый, по данным следствия, получал денежные средства и иные материальные выгоды.

Уголовное дело уже направлено в суд. Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф, который будет в семьдесят раз больше суммы взятки.