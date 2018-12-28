Премьер-министр Медведев включил Евгения Куйвашева в оргкомитет 350-летия Петра I

СЕГОДНЯ 15:48 2018-12-28T15:56:21+03:00

Празднование юбилей царя пройдет в июне 2022 года

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области войдет в состав оргкомитета по подготовке празднования к 350-летию Петра I. Такое распоряжение подписал премьер-министра РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Руководителем комитета будет сам премьер-министр, его заместителем назначен глава Микульта Владимир Мединский.

Всего в оргкомитет войдут порядка 30 человек, среди них, включая Евгения Куйвашева, шесть губернаторов.

Празднование 350-летнего юбилея Петра I пройдет 9 июня 2022 года.