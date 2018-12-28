Премьер-министр Медведев включил Евгения Куйвашева в оргкомитет 350-летия Петра I
Празднование юбилей царя пройдет в июне 2022 года
Фото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области войдет в состав оргкомитета по подготовке празднования к 350-летию Петра I. Такое распоряжение подписал премьер-министра РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на портале правовой информации.
Руководителем комитета будет сам премьер-министр, его заместителем назначен глава Микульта Владимир Мединский.
Всего в оргкомитет войдут порядка 30 человек, среди них, включая Евгения Куйвашева, шесть губернаторов.
Празднование 350-летнего юбилея Петра I пройдет 9 июня 2022 года.