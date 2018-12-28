Мэр Екатеринбурга во время войны с ларьками предложил поставить памятник киоску
Мэрия Екатеринбурга начинает массовый снос нестационарных объектов торговли в городе, а попросту – киосков. В 2019 году их станет на 309 штук меньше.
В это же время глава мегаполиса Александр Высокинский предложил поставить в одном из городских скверов памятник киоску.
- Может быть, со временем мы в одном из городских скверов поставим памятник киоску. Потому что многие городские предприниматели начинали именно с этого, и у нас будет культовое место, - заявил Высокинский в эфире радиостанции "Город ФМ".
Киоски превратят в памятникиФото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Отметим, что до 2022 года мэрия намерена убрать из города бесхозные киоски, а также объекты торговли, владельцы которых не приносят деньги в городскую казну.