Мэр Екатеринбурга во время войны с ларьками предложил поставить памятник киоску

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-28T14:46:38+03:00

Его разместят в одном из городских скверов

Изменить размер текста: A A

Мэрия Екатеринбурга начинает массовый снос нестационарных объектов торговли в городе, а попросту – киосков. В 2019 году их станет на 309 штук меньше.

В это же время глава мегаполиса Александр Высокинский предложил поставить в одном из городских скверов памятник киоску.

- Может быть, со временем мы в одном из городских скверов поставим памятник киоску. Потому что многие городские предприниматели начинали именно с этого, и у нас будет культовое место, - заявил Высокинский в эфире радиостанции "Город ФМ".

Киоски превратят в памятникиФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что до 2022 года мэрия намерена убрать из города бесхозные киоски, а также объекты торговли, владельцы которых не приносят деньги в городскую казну.