2018-12-28T14:32:18+03:00
Общество

Уралец, прикидывавшийся два года строителем таун-хаусов, обокрал клиентов на 16 миллионов

Сейчас мужчина объявлен в федеральный розыск
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Суд приговорил мужчину к 10 годам колонииСуд приговорил мужчину к 10 годам колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который обкрадывал людей, прикинувшись строителем элитной недвижимости.

Мужчина в течение двух лет публиковал в интернете объявления о возведении таун-хаусов и продаже земельных участков. После чего заключал с клиентами договоры и начинал работы. Но максимум, что делал строитель - это ставил коробки домов, производил заземление и водоотведение.

- Несмотря на это мужчина получал от заказчиков полную сумму оплаты. В общей сумме ущерб составил более 16 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1 год и 11 месяцев.

Однако горе-строитель сбежал и сейчас объявлен в розыск. Дело в том, что до вынесения приговора его не стали брать под стражу, а оставили под подпиской о невыезде, чем он и воспользовался.

- Была собрана неопровержимая доказательная база. Однако судебное производство в отношении обвиняемого было приостановлено в связи с его розыском. В декабре этого года по ходатайству надзорного органа рассмотрение дела было возобновлено, и вынесен заочный обвинительный приговор, - прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.

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