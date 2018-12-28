2018-12-28T13:07:04+03:00
Общество

Директор уральского завода после возбуждения уголовного дела за месяц выплатил 27 миллионов долга

Все деньги являлись зарплатой 400 сотрудников
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Рабочие «Завода элементов трубопроводов» в поселке Большой Исток, спустя три года, наконец получили свою невыплаченную зарплату. С 2015 по 2018 год предприятие задолжало 400 сотрудникам более 27 миллионов рублей.

Дела на производстве уже давно шли неладно, и в мае 2017-го в отношении завода было начато банкротство.

В отношении директора тем временем возбудили административные дела, по которым он был признан виновным и оштрафован на 10 тысяч рублей. Но выплаты долга так и не начались.

Тогда в мае 2018 года на руководителя завода за невыплату зарплат и сокрытие денег от налоговой завели уже уголовное дело.

- В сентябре суд вынес обвинительный приговор в отношении руководителя ЗАО «ЗЭТ» и назначил ему крупный штраф. В настоящее время в отношении Льва Лившица расследуется еще два уголовных дела по невыплате зарплаты на аффилированном предприятии - Торговый дом «ЗЭТ» и на самом ЗАО «ЗЭТ» за другой временной промежуток, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Только после стопки заведенных на него дел директор начал погашать долг по зарплате. За декабрь он выплатил сотрудникам 27 миллионов рублей.

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