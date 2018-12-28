В Каменск-Уральском ветеринарную станцию уличили в просроченных лекарствах

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-28T12:30:39+03:00

Виновные в нарушениях уже наказаны Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловская природоохранная прокуратура оштрафовала ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных. Сотрудники надзорного ведомства нашли здесь нарушения ряда требований.

- Отсутствует надлежащий внутренний контроль по применению и утилизации препаратов, наряду с применяемыми ветеринарными лекарствами хранились средства с истекшим сроком годности, отсутствовал разработанный и утвержденный порядок утилизации биологических и лекарственных отходов, выявлено ненадлежащее проведение лабораторного исследования племенных животных, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ветеринарная станция и заведующая городской лечебницей оштрафованы на 10 и 3 тысячи рублей соответственно.