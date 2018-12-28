Автогонщикам снова запретили проводить соревнования на озере Балтым

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-28T11:47:24+03:00

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Спортсмены-автогонщики опять остались без трассы на озере Балтым. Чиновники снова запретили им проводить соревнования на льду акватории. Соответствующее распоряжение выдало областное министерство природных ресурсов и экологии.

- Во избежание нарушений загородному клубу «Лесная сказка», который был организатором автогонок по льду озера Балтым в январе 2018 года, министерство вынесло предостережение о недопустимости их повторения зимой 2019 года. Организация предупреждена, что это прямое нарушение постановления правительства Свердловской области «Об утверждении положения о памятнике природы областного значения «Озеро Балтым» с окружающими его лесами». В вопросе недопущения автогонок по льду уникального озера нас поддерживают правоохранительные органы, органы прокуратуры и общественность, - сообщила замминистра ведомства Вероника Русинова.

Запрет выхода на лед касается также мотоциклистов, владельцев снегоходов и квадроциклов. Исключение сделано только для служебного спецтранспорта.

Противостояние между чиновниками и спортсменами началось в начале этого года. Тогда за несколько минут до соревнований к трассе на Балтыме съехались представители минприроды, полицейские и казаки. В итоге гонка оказалась сорванной, а доступ на лед закрыт.

Несколько месяцев спортсмены обивали пороги всевозможных инстанций и в итоге добились своего. Свердловской областной суд признал запрет гонок незаконным. Однако теперь все вернулось на круги своя.