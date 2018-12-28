На Урале прокуратура помогла получить зарплату сокращенным сотрудникам бумажной фабрики

СЕГОДНЯ 10:39 2018-12-28T10:49:42+03:00

Всего в регионе за год приставы возбудили 21 тысячу производств о взыскании зарплаты на 658 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В преддверии Нового года судебные приставы помогли получить зарплату сотрудникам Сухоложского предприятия, производящего хлопчато-бумажные изделия. Руководство ЗАО "Уральская бумага" задолжало сокращенным работникам почти четыре миллиона рублей.

- Благодаря слаженным действиям рабочей группы, состоявшей из сотрудников государственных органов федеральной власти, удалось исключить утрату материально-технических ценностей предприятия, остатков готовой продукции, выявить дебиторскую задолженность, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

С начала 2018 года в общей сложности предприятие выплатило работникам 4,7 миллиона рублей долга по 279 исполнительным производствам.

Всего в регионе приставы возбудили 21 тысячу производств о взыскании зарплаты на 658 миллионов рублей. На данный момент из этой суммы выплачены 383 миллиона.