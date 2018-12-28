Дело экс-архитектора Первоуральска, обвиняемого в коррупции, направлено в суд

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-28T10:23:05+03:00

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В Первоуральске передано в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства Константина Гартмана. Его обвиняют сразу по четырем статьям: получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, получении взятки за незаконные действия, злоупотреблении полномочиями и превышении полномочий.

Экс-главный архитектор помогал строительной компании получать земельные участки, минуя законные тендеры и сделки.

- Обвиняемый оказывал содействие предприятию, выразившееся в организации преимущественного положения по сравнению с иными организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере строительства и земплепользования. За свои действия обвиняемый получал деньги и иные выгоды, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

За получении взятки Константину Гартману грозит от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.