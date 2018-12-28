Дело экс-архитектора Первоуральска, обвиняемого в коррупции, направлено в суд
В Первоуральске передано в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства Константина Гартмана. Его обвиняют сразу по четырем статьям: получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, получении взятки за незаконные действия, злоупотреблении полномочиями и превышении полномочий.
Экс-главный архитектор помогал строительной компании получать земельные участки, минуя законные тендеры и сделки.
- Обвиняемый оказывал содействие предприятию, выразившееся в организации преимущественного положения по сравнению с иными организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере строительства и земплепользования. За свои действия обвиняемый получал деньги и иные выгоды, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
За получении взятки Константину Гартману грозит от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.