В Екатеринбурге досрочно сдали первую очередь ЖК «Макаровский»

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-28T10:18:26+03:00

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Спустя всего полтора года после старта строительства, девелопер проекта «УГМК Застройщик» досрочно сдал первую очередь проекта. Компания получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, что стало настоящим новогодним подарком для новоселов.

Качество ЖК вполне соответствует уровню пятизвездочного отеля: в вестибюле жителей и гостей встречают администраторы, а холл первого этажа напоминает просторную парадную.

На стойке ресепшн готовы принять корреспонденцию и помочь жильцам в решении множества бытовых вопросов в круглосуточном режиме.

На первом этаже расположены туалетные комнаты, в которые можно сводить ребенка во время прогулки, мягкие зоны ожидания с телевизорами для гостей, зона пит-стопа с кофемашиной, напитками и сэндвичами, колясочная с душем для домашних животных и даже переговорная комната. В ней вы можете с легкостью организовать, к примеру, деловую встречу, не покидая пределы комплекса.

Справка:

ЖК «Макаровкий» 1 очередь строительства ,1 этап.

Количество этажей: 16-21.

Общая площадь жилых помещений – 16 100 м2

Количество квартир: 169

Паркинг: подземный.

Локация: центр города (Олимпийская набережная,9)

Начало строительства: 02.02.2017.

Окончание строительства: 26.12.2018.