В Екатеринбурге досрочно сдали первую очередь ЖК «Макаровский»
Спустя всего полтора года после старта строительства, девелопер проекта «УГМК Застройщик» досрочно сдал первую очередь проекта. Компания получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, что стало настоящим новогодним подарком для новоселов.
Качество ЖК вполне соответствует уровню пятизвездочного отеля: в вестибюле жителей и гостей встречают администраторы, а холл первого этажа напоминает просторную парадную.
На стойке ресепшн готовы принять корреспонденцию и помочь жильцам в решении множества бытовых вопросов в круглосуточном режиме.
На первом этаже расположены туалетные комнаты, в которые можно сводить ребенка во время прогулки, мягкие зоны ожидания с телевизорами для гостей, зона пит-стопа с кофемашиной, напитками и сэндвичами, колясочная с душем для домашних животных и даже переговорная комната. В ней вы можете с легкостью организовать, к примеру, деловую встречу, не покидая пределы комплекса.
Справка:
ЖК «Макаровкий» 1 очередь строительства ,1 этап.
Количество этажей: 16-21.
Общая площадь жилых помещений – 16 100 м2
Количество квартир: 169
Паркинг: подземный.
Локация: центр города (Олимпийская набережная,9)
Начало строительства: 02.02.2017.
Окончание строительства: 26.12.2018.