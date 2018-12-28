2018-12-28T10:18:26+03:00
Экономика

В Екатеринбурге досрочно сдали первую очередь ЖК «Макаровский»

Новоселам сделали новогодний подарок
Поделиться:
Фото: предоставлено завтройщикомФото: предоставлено завтройщиком
Изменить размер текста:

Спустя всего полтора года после старта строительства, девелопер проекта «УГМК Застройщик» досрочно сдал первую очередь проекта. Компания получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, что стало настоящим новогодним подарком для новоселов.

Качество ЖК вполне соответствует уровню пятизвездочного отеля: в вестибюле жителей и гостей встречают администраторы, а холл первого этажа напоминает просторную парадную.

На стойке ресепшн готовы принять корреспонденцию и помочь жильцам в решении множества бытовых вопросов в круглосуточном режиме.

На первом этаже расположены туалетные комнаты, в которые можно сводить ребенка во время прогулки, мягкие зоны ожидания с телевизорами для гостей, зона пит-стопа с кофемашиной, напитками и сэндвичами, колясочная с душем для домашних животных и даже переговорная комната. В ней вы можете с легкостью организовать, к примеру, деловую встречу, не покидая пределы комплекса.

Справка:

ЖК «Макаровкий» 1 очередь строительства ,1 этап.

Количество этажей: 16-21.

Общая площадь жилых помещений – 16 100 м2

Количество квартир: 169

Паркинг: подземный.

Локация: центр города (Олимпийская набережная,9)

Начало строительства: 02.02.2017.

Окончание строительства: 26.12.2018.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ наградил первых победителей акции «Время Мультивпечатлений»
Директор уральского завода после возбуждения уголовного дела за месяц выплатил 27 миллионов долга
В Каменск-Уральском ветеринарную станцию уличили в просроченных лекарствах
Автогонщикам снова запретили проводить соревнования на озере Балтым
Ксения Собчак отдаст Максиму Виторгану квартиру в обмен на сына
На Урале прокуратура помогла получить зарплату сокращенным сотрудникам бумажной фабрики
Дело экс-архитектора Первоуральска, обвиняемого в коррупции, направлено в суд
В Полевском прокуратура заставила мэрию отремонтировать 12 дорог
В Екатеринбурге задержали двоих братьев, подозреваемых в краже дорогих иномарок
Дубль два: в аэропорту «Кольцово» приземлился борт прямого рейса из Челябинска
На ЕКАДе, врезавшись в такси и фуру, погиб водитель Nissan
В Екатеринбурге трамвай переехал вазовскую «десятку»
За бесценок: в Екатеринбурге пустят с молотка детский санаторий
Глава Среднеуральска ушел с поста перед Новым годом
Из-за сильных снегопадов ГИБДД выступила с экстренным предупреждением для водителей и пешеходов
Екатеринбург встал в 10-бальные пробки
Дед Мороз за рулем троллейбуса возит пассажиров по Екатеринбургу
В Екатеринбурге под окнами высотки нашли тело 15-летнего гимназиста
В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле построят экотехнопарки
В Екатеринбурге ОПГ получила 6,8 миллиона страховых за инсценированные ДТП
Уральцы стали меньше жаловаться областным депутатам
В Екатеринбурге отменят еще два автобусных маршрута
В будущем году Свердловской области пообещали 10 фельдшерских пунктов
В Каменске-Уральском под суд пойдет виновник ДТП, погубивший двух человек