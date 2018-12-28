2018-12-28T09:37:33+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали двоих братьев, подозреваемых в краже дорогих иномарок

Преступниками оказались жители Челябинска
Олег Галимов
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Фото: УМВД по ЕкатеринбургуФото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Большакова – Степана Разина оперативники уголовного розыска в ходе спланированной спецоперации задержали двух братьев при попытке хищения Honda CR-V.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Подозреваемых доставили в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу для разбирательств, - сообщили в городском УМВД. - Жители Челябинской области не раз попадали в поле зрения сотрудников полиции – ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Стоит отметить, что младший из родственников освободился из мест лишения свободы около двух месяцев назад, куда попал за совершение мошенничества.

По версии следствия, на счету «семейной» группы, как минимум, два эпизода краж автомобилей. В ходе предварительного следствия установлено, что предполагаемые злоумышленники, проживая в соседнем Челябинске, периодически приезжали в уральскую столицу с целью хищения автомобилей иностранного производства.

В первом случае, 13 декабря, в темное время суток с помощью специального оборудования криминальному дуэту удалось похитить Honda Crosstour на территории Октябрьского района. Сумма ущерба составила порядка 1 миллиона рублей. Впоследствии кроссовер удалось обнаружить в одном из гаражных массивов и вернуть законному владельцу. Во втором – братья попытались угнать Honda CR-V, однако были задержаны сотрудниками полиции с поличным.

В отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Кража, совершенная в крупном размере» и «Попытка кражи». Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишения свободы на срок до шести лет.

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