Дубль два: в аэропорту «Кольцово» приземлился борт прямого рейса из Челябинска

СЕГОДНЯ 07:52 2018-12-28T07:54:06+03:00

В прошлый раз полет был сорван, так как был куплен только один билет

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В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» сегодня наконец-то приземлился долгожданный борт из Челябинска. Прямые регулярные рейсы между столицами Южного и Среднего Урала должны были начаться в конце ноября. Однако первый полет был сорван - тогда билет купил только один пассажир.

- Сегодня состоялся первый рейс авиакомпании «Ижавиа» между Челябинском и Екатеринбургом. Борт прибыл в столицу Урала в 22:15. Время в полете составило 27 минут, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Далее из Екатеринбурга самолет прололжил свой путь в Ижевск и Минеральные Воды.