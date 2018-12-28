2018-12-28T07:54:06+03:00
Общество

Дубль два: в аэропорту «Кольцово» приземлился борт прямого рейса из Челябинска

В прошлый раз полет был сорван, так как был куплен только один билет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба аэропортаФото: пресс-служба аэропорта
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В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» сегодня наконец-то приземлился долгожданный борт из Челябинска. Прямые регулярные рейсы между столицами Южного и Среднего Урала должны были начаться в конце ноября. Однако первый полет был сорван - тогда билет купил только один пассажир.

- Сегодня состоялся первый рейс авиакомпании «Ижавиа» между Челябинском и Екатеринбургом. Борт прибыл в столицу Урала в 22:15. Время в полете составило 27 минут, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Далее из Екатеринбурга самолет прололжил свой путь в Ижевск и Минеральные Воды.

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