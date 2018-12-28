На ЕКАДе, врезавшись в такси и фуру, погиб водитель Nissan

СЕГОДНЯ 07:34 2018-12-28T07:34:46+03:00

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На Екатеринбургсокй кольцевой дороге накануне произошла страшная смертельная авария. Здесь столкнулись две легковушки и грузовик.

Фото: служба спасения "Сова"

- Водитель Nissan Almera при движении со стороны Березовского в сторону Верхней Пышмы не обеспечил постоянный контроль за машины, допустил занос и выезд на полосу встречного движения. В результате чего допустил столкновение с сначала с машиной такси Hyundai I 30, а затем тягачом Mercedes Benz с полуприцепом, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: служба спасения "Сова"

В результате аварии 43-летний пассажир Nissan с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу Березовского. 45-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия.

Фото: служба спасения "Сова"

Известно, что на права погибший получил два года назад.