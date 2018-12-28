В Екатеринбурге трамвай переехал вазовскую «десятку»

СЕГОДНЯ 07:15 2018-12-28T07:17:20+03:00

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В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе произошла жуткая аварияю. Трамвай 18-го маршрута протаранил вазовскую «десятку», превратив ее в груду искореженного металлолома. Инцидент произошел на перекрестке улиц Татищева и Сухорукова.

Фото: служба спасения "Сова"

Легковушка не уступила дорогу составу, в результате чего вагон просто-напросто подмял под себя машину, практически полностью раздавив ее. Но и на этом злоключения ВАЗа не закончились. После этого автомобиль отбросило на фонарный столб.

Фото: служба спасения "Сова"

Машина не подлежит восстановлению, а вот водитель родился в рубашке. Даже несмотря на то, что основной удар пришелся на сторону рулевого, мужчина смог сам выбраться из остатков автомобиля и даже отказался от медицинской помощи.

Фото: служба спасения "Сова"

- Как утверждает автолюбитель, из-за запотевших стекол он во время разворота не увидел приближающийся трамвай, - рассказали в службе спасения «Сова».

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

В точных обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.