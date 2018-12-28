В Екатеринбурге трамвай переехал вазовскую «десятку»
В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе произошла жуткая аварияю. Трамвай 18-го маршрута протаранил вазовскую «десятку», превратив ее в груду искореженного металлолома. Инцидент произошел на перекрестке улиц Татищева и Сухорукова.
Фото: служба спасения "Сова"
Легковушка не уступила дорогу составу, в результате чего вагон просто-напросто подмял под себя машину, практически полностью раздавив ее. Но и на этом злоключения ВАЗа не закончились. После этого автомобиль отбросило на фонарный столб.
Фото: служба спасения "Сова"
Машина не подлежит восстановлению, а вот водитель родился в рубашке. Даже несмотря на то, что основной удар пришелся на сторону рулевого, мужчина смог сам выбраться из остатков автомобиля и даже отказался от медицинской помощи.
Фото: служба спасения "Сова"
- Как утверждает автолюбитель, из-за запотевших стекол он во время разворота не увидел приближающийся трамвай, - рассказали в службе спасения «Сова».
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
В точных обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.