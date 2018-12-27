За бесценок: в Екатеринбурге пустят с молотка детский санаторий

СЕГОДНЯ 18:27 2018-12-27T19:17:31+03:00

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Мэрия Екатеринбурга выставила на продажу здание бывшего детского санатория, расположенного в районе Изоплит на берегу озера Шарташ.

Бюджет города может пополниться от продажи на 37 миллионов рублей за продажу земли и еще на 20 миллионов за здание на ней. Решение об этом принято на последнем заседании Гордумы Екатеринбурга.

Площадь здания составляет 2,5 тысячи «квадратов», а земельный участок занял аж 1,5 гектара. Коллег пытался переубедить депутат Дмитрий Сергин, но его доводы не были приняты во внимание.

По мнению народного избранника, сейчас даже старые дома на берегу Шарташа стоят не меньше 10 миллионов рублей, а современные дома не меньше 30 миллионов. Получается, что объект продают ниже среднерыночной стоимости.

- Если уж мы и собрались продавать, то надо продавать по адекватной цене, чтобы существенно пополнить бюджет города. Хотя зачем продавать? И для нужд города данный объект мог бы принести много пользы. Когда-то здесь был центр с уникальными технологиями по реабилитации детишек с ДЦП, и востребованность в этом отнюдь не отпала, - говорил депутат.

По его словам, на этом месте также можно было бы открыть круглогодичный лагерь. Но в итоге, объект все-таки решили выставить на продажу.

На ситуацию уже отреагировал директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин:

- Считаю, все решения, связанные с ООПТ Шарташский лесной парк, необходимо тщательно взвешивать и сверять с концепцией создания рекреационно-оздоровительного кластера и перспективного плана развития Шарташского лесопарка и прилегающих территорий.