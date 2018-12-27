Глава Среднеуральска ушел с поста перед Новым годом
Глава Среднеуральского городского округа Владислав Козлов ушел в отставку 27 декабря по собственному желанию. Этим же вечером заявление было подписано.
Произошло это после рабочей поездки в город-спутник Екатеринбурга вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике Сергея Бидонько.
С 28 декабря обязанности главы округа будет исполнять заместитель главы Алексей Костыгин. Тем временем в ближайшее время будет проведен конкурс на должность главы городского округа.
Напомним, что Владислав Козлов был избран на свой пост в августе 2016 года, когда ему удалось пройти конкурсную комиссию. Тогда его поддержали девять из одиннадцати участников голосования из числа депутатов округа.