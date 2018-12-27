2018-12-27T17:54:32+03:00
Политика

Глава Среднеуральска ушел с поста перед Новым годом

Руководить городским округом пока будет его заместитель
Лев Истомин
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Владислав Козлов проработал на должности почти 2,5 года. Фото: сайт администрации округаВладислав Козлов проработал на должности почти 2,5 года. Фото: сайт администрации округа
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Глава Среднеуральского городского округа Владислав Козлов ушел в отставку 27 декабря по собственному желанию. Этим же вечером заявление было подписано.

Произошло это после рабочей поездки в город-спутник Екатеринбурга вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике Сергея Бидонько.

С 28 декабря обязанности главы округа будет исполнять заместитель главы Алексей Костыгин. Тем временем в ближайшее время будет проведен конкурс на должность главы городского округа.

Напомним, что Владислав Козлов был избран на свой пост в августе 2016 года, когда ему удалось пройти конкурсную комиссию. Тогда его поддержали девять из одиннадцати участников голосования из числа депутатов округа.

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