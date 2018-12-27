2018-12-27T16:45:18+03:00
Общество

Из-за сильных снегопадов ГИБДД выступила с экстренным предупреждением для водителей и пешеходов

Синоптики обещают, что снегопады будут продолжаться три дня
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
В такую погоду лучше вообще на улицу не выходить.В такую погоду лучше вообще на улицу не выходить.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Урал обрушились сильные снегопады, из-за этого Екатеринбург уже встал в 10-бальные пробки, а на федеральные трассы вышли около 120 уборочных машин. В связи с этим ГИБДД обратилось к водителям и пешеходам с экстренным предупреждением.

- Госавтоинспекция просит водителей выбирать скорость движения с учетом погодных условий и состоянием дорожного полотна, безопасную дистанцию и не совершать опасные обгоны, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области. - Пешеходам рекомендуем строго соблюдать Правила дорожного движения и использовать световозвращающие элементы, которые помогут стать заметнее в темное время суток.

На случай ЧП на дорогах будут дежурить наряды ДПС, готовые оказать помощь.

- Об инцидентах в пути водители могут сообщить по единому номеру экстренных служб "112" или в дежурно-диспетчерскую службу «Уралуправтодора» по телефону: 8-800-200-63-06, - напоминают в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, снегопады будут продолжаться три дня. Ухудшит ситуацию сильный ветер.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24