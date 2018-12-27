Из-за сильных снегопадов ГИБДД выступила с экстренным предупреждением для водителей и пешеходов

СЕГОДНЯ 16:45 2018-12-27T16:45:18+03:00

В такую погоду лучше вообще на улицу не выходить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают, что снегопады будут продолжаться три дня

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На Урал обрушились сильные снегопады, из-за этого Екатеринбург уже встал в 10-бальные пробки, а на федеральные трассы вышли около 120 уборочных машин. В связи с этим ГИБДД обратилось к водителям и пешеходам с экстренным предупреждением.

- Госавтоинспекция просит водителей выбирать скорость движения с учетом погодных условий и состоянием дорожного полотна, безопасную дистанцию и не совершать опасные обгоны, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области. - Пешеходам рекомендуем строго соблюдать Правила дорожного движения и использовать световозвращающие элементы, которые помогут стать заметнее в темное время суток.

На случай ЧП на дорогах будут дежурить наряды ДПС, готовые оказать помощь.

- Об инцидентах в пути водители могут сообщить по единому номеру экстренных служб "112" или в дежурно-диспетчерскую службу «Уралуправтодора» по телефону: 8-800-200-63-06, - напоминают в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, снегопады будут продолжаться три дня. Ухудшит ситуацию сильный ветер.