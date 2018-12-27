Екатеринбург встал в 10-бальные пробки
Стоит весь центр города
Съездить в это время в магазин за подарком - не лучшая идея. Фото: сервис Яндекс.Пробки
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Екатеринбург встал. Стоят троллейбусы, стоят автобусы, стоят трамваи. Машины не могут сдвинуться с места. Практически все центральные улицы города превратились в одну гигантскую пробку - не проехать. Сервис "Яндекс.Пробки" показывает 10 баллов - максимальная отметка заторовой ситуации.
- Стоим уже минут 20! Никуда не выехать! - жалуются автомобилисты, застрявшие в пробках.
Затор образовался из-за снегопадов. Обрушились они не только на Екатеринбург, но и на область, в связи с чем "Уралуправтодор" отправил на федеральные трассы 120 уборочных машин.