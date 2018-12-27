2018-12-27T15:42:37+03:00
Дом. Семья

Дед Мороз за рулем троллейбуса возит пассажиров по Екатеринбургу

А билеты им выдает Снегурочка
Анна КОСНЫРЕВА
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Фото: предоставлено ТТУ ЕкатеринбургаФото: предоставлено ТТУ Екатеринбурга
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Заходишь в троллейбус – попадаешь в сказку. В троллейбусе №9, который ездит между остановками «Железнодорожный вокзал» и «Табачная фабрика «Альвис» в Екатеринбурге за рулем сидит водитель – Дед Мороз, а в салоне пассажиров встречает кондуктор – Снегурочка.

— А можно мне билет за стишок? — подшучивают пассажиры.

На таком новогоднем транспорте им ещё не доводилось ездить.

Фото: предоставлено ТТУ Екатеринбурга

Фото: предоставлено ТТУ Екатеринбурга

— Мы с водителем решили — пора повышать настроение пассажирам. На улице холодно, ветер, и все мрачные на остановках стоят, какие-то замученные, замерзшие, а к нам заходят — и оттаивают, — радуется «Снегурочка» Венера Миргазова. — Пассажиры видят нас, ой — и расцветают в улыбках, и все такие счастливые, едем весело, с шутками. Люди довольные, говорят, вы нас порадовали. Мы впервые так нарядились, и самим понравилось!

Венера Петровна трудится в ЕМУП ТТУ больше 6 лет, а у водителя Андрея Першина стаж — 29 лет. Их идея — чистый экспромт. Взяли костюмы у организаторов мероприятий из ЕМУП ТТУ, быстро переоделись и поехали в путь. Кондуктор встречает горожан в нарядно украшенном салоне поздравлениями с наступающим Новым годом, теплыми словами и пожеланиями доброго пути.

Фото: предоставлено ТТУ Екатеринбурга

Фото: предоставлено ТТУ Екатеринбурга

У Венеры Петровны — трое внуков, она знает, что малыши ждут подарков, и своих маленьких пассажиров угощает конфетами. Пассажиры постарше просят сделать селфи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

— Классно придумали, — улыбаются пассажиры,— Спасибо за настроение! Какие молодцы! В уральские морозы дарите теплоту праздника, хорошо, что мы сегодня решили проехаться на троллейбусе.

Так «команда» 9-го троллейбуса будет ездить ещё 2 дня. Пассажиры предлагают продолжение их затее – устроить флешмоб, такой, чтобы на остановках в троллейбус заходили сказочные персонажи — Снеговики, Зайчики и другие.

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