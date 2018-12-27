В Екатеринбурге под окнами высотки нашли тело 15-летнего гимназиста
В Екатеринбурге погиб 15-летний ученик гимназии. Тело подростка обнаружили под окнами одной из высоток в Юго-Западном районе. Как рассказали в Департаменте образования, все педагоги, одноклассники и родные юноши в недоумении. За несколько часов до трагедии мальчик был в отличном расположении духа.
- Мальчик из благополучной семьи. И с педагогами, и с ребятамиу него были хорошие отношения. Он с удовольствием участвовал во всех школьных мероприятиях. По рассказам друзей, у него было веселое настроение. Он принес свои снимки для школьного альбома, который он активно обсуждал с другими ребятами, - сообщили в Департаменте.
На момент публикации получить комментарий от СУ СКР по Свердловской области не удалось.