2018-12-27T15:32:58+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге под окнами высотки нашли тело 15-летнего гимназиста

Его одноклассники в шоке, за несколько часов до смерти друг весело обсуждал с ними школьный фотоальбом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге погиб 15-летний ученик гимназии. Тело подростка обнаружили под окнами одной из высоток в Юго-Западном районе. Как рассказали в Департаменте образования, все педагоги, одноклассники и родные юноши в недоумении. За несколько часов до трагедии мальчик был в отличном расположении духа.

- Мальчик из благополучной семьи. И с педагогами, и с ребятамиу него были хорошие отношения. Он с удовольствием участвовал во всех школьных мероприятиях. По рассказам друзей, у него было веселое настроение. Он принес свои снимки для школьного альбома, который он активно обсуждал с другими ребятами, - сообщили в Департаменте.

На момент публикации получить комментарий от СУ СКР по Свердловской области не удалось.

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