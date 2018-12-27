В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле построят экотехнопарки
Губернатор Свердловской области подписал распоряжение правительства о формировании рабочей группы по созданию в регионе экотехнопарков. Последние должны значительно снизить негативное влияние мусорных отходов на окружающую среду.
- В рамках экотехнопарков предполагается строительство мусоросортировочных комплексов, создание площадок для утилизации строительного мусора и крупногабаритных отходов, цехов компостирования органических отходов, переработки полиэтиленовой бутылки, пленки и твердых видов пластмасс, автомобильных аккумуляторов, батареек, стекла, древесных отходов и металлов, - уточнил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Параллельно экотехнопарки позволят появиться субъектам малого и среднего бизнеса.
К 2030 году доля утилизированных и обезвреженных отходов по стране должна достигнуть 86%, а количество экотехнопарков - 70.