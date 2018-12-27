В Екатеринбурге ОПГ получила 6,8 миллиона страховых за инсценированные ДТП

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-27T14:46:52+03:00

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В Екатеринбурге будут судить банду, обманывавшую страховые фирмы путем сфабрикованных аварий. В общей сложности на участников ОПГ завдено шесть уголовных дел.

Штаб-квартирой для подельников стал один из арендованных автосервисов - здесь мужчины хранили машины, участвовавшие в аварийном спектакле. Банда извлекала подушки безопасности и приводила в негодность ремни для придания видимости срабатывания системы безопасности в момент ДТП и ремонтировала авто для дальнейшего использования.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

- Затем участники намеренно сталкивали машины либо ставили автомобили с уже имеющимися повреждениями кузова. После этого фотографировали аварию и обращались в ГИБДД. Здесь их же подельники-гаишники составляли поддельные справки, которые мошенники сдавали страховщикам, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Параллельно работал и соучастник-эксперт, он проводил якобы независимую техэкспертизу, чтобы сумма, указанная в заключении, была приближена к максимально возможной выплате по ОСАГО - 400 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

- Полицейские установили причастность подозреваемых к 25 эпизодам противоправной деятельности. К уголовной ответственности привлечено 29 человек, 8 из которых в составе организованной преступной группы. В качестве вещественных доказательств изъяты и приобщены четыре автомобиля, пистолет Макарова, использовавшийся участниками ОПГ при совершении преступлений, а также документы, - прокомментировал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - Санкции статей подразумевают до 15 лет лишения свободы.

Ущерб компаний превышает 6,8 миллиона рублей. Уголовные дела переданы в суд.