Уральцы стали меньше жаловаться областным депутатам

СЕГОДНЯ 14:00 2018-12-27T14:48:41+03:00

За год в областной парламент пожаловались меньше двухсот человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жители Свердловской области стали меньше жаловаться депутатам Заксобрания. Вместо этого граждане пишут заявления с различными инициативами.

Всего в этом году к депутатам поступило 1779 обращений, из которых 1483 - заявления, 98 предложений и 198 жалоб, большая часть которых уже исполнена или находится в завершающей стадии выполнения.

- Самое большое количество обращений - из Екатеринбурга, потому что это мегаполис, где очень активное гражданское общество. И меньше всего обращений из Северного управленческого округа, хотя несколько лет назад он лидировал по количеству обращений, - подчеркнула спикер областного парламента Людмила Бабушкина.

Еще несколько лет назад большая часть обращения была связана с вопросами ЖКХ, теперь же таких только 10 %. Три года назад уральцы активно жаловались на качество медицинского обслуживания, теперь же эта тема только на 8-м месте.

Сегодня в лидерах по количеству обращений и жалоб находится социальная сфера, которой посвящена пятая часть всех поступивших документов.