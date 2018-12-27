В будущем году Свердловской области пообещали 10 фельдшерских пунктов
В 2019 году в населенных пунктах откроются сразу 10 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинские специалисты будут принимать в селах Шокурово Нижнесергинского района, Сухановке Артинского района, Киргишаны под Бисертью, Тыгише Богдановичского района и Липовском Туринского района.
Также новые ФАПы откроют в деревнях Чикунова и Шипицина Камышловского района, деревне Шурала под Невьянском, деревне Голендухино и поселке Костоусово Режевского района. Врачи будут вести прием в поселке Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом. Об этом в своем блоге сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.
По данным свердловского Минздрава, в 2018 году в регионе стало на восемь фельдшерско-акушерских пунктов больше. За 11 месяцев приобретен 21 новый автомобиль скорой помощи и обновлена материально-техническая база детских больниц.