В будущем году Свердловской области пообещали 10 фельдшерских пунктов

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-27T14:53:41+03:00

Больше двух десятков карет скорой помощи передали в города и села региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В 2019 году в населенных пунктах откроются сразу 10 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинские специалисты будут принимать в селах Шокурово Нижнесергинского района, Сухановке Артинского района, Киргишаны под Бисертью, Тыгише Богдановичского района и Липовском Туринского района.

Также новые ФАПы откроют в деревнях Чикунова и Шипицина Камышловского района, деревне Шурала под Невьянском, деревне Голендухино и поселке Костоусово Режевского района. Врачи будут вести прием в поселке Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом. Об этом в своем блоге сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

По данным свердловского Минздрава, в 2018 году в регионе стало на восемь фельдшерско-акушерских пунктов больше. За 11 месяцев приобретен 21 новый автомобиль скорой помощи и обновлена материально-техническая база детских больниц.