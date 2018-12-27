2018-12-27T10:58:01+03:00
Общество

В Каменск-Уральском под суд пойдет виновник ДТП, погубивший двух человек

Водитель легковушки протаранил пассажирский автобус
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчине грозит до 7 лет колонииМужчине грозит до 7 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменск-Уральском будут судить виновника аварии, в которой погибли два человека и еще несколько получили различные травмы.

В тот вечер прошел дождь, и водитель Lada, не справившись с управленеим на мкорой дороге, вблизи деревни Большая Грязнуха выехал на обочину и врезался в припаркованный там автобус.

В результате ДТП два пассажирка легковушки - 35-летняя женщина и 49-летний мужчина погибли на месте.

- Кроме того, вследствие ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили и иные участники дорожного движения. Уголовное дело направлено в суд, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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