Мэр Екатеринбурга Высокинский заменил Якоба в скандальном проекте по поддержке детей

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-27T10:55:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав попечительского совета Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Распоряжение об этом 25 декабря подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Таким образом, Высокинский сменил в совете бывшего главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба.

Фото: официальный портал правовой информации

Отметим, что в ноябре после скандала с чиновницей Ольгой «государство ничего вам не должно» Глацких, деятельностью областного департамента молодежной политики, который она возглавляла до вчерашнего дня, заинтересовался региональный следственный комитет.

Под прицел попала информация о том, что на проект «Золотое сечение» выделили 131 миллион рублей. Три смены детского лагеря из четырех прошли в отеле «Панорама, который принадлежит депутату свердловского Заксобрания, вместо загородных детских лагерей. Сметы оказались сильно завышены.