Уралец засудил банк, который требовал от него погасить кредит, закрытый еще четыре года назад

СЕГОДНЯ 10:24 2018-12-27T10:31:51+03:00

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Житель Екатеринбурга выиграл два суда у банка, который требовал от клиента повторно оплатить взятый кредит. В качестве заемщика Павел выбрал «СКБ-банк». Платежи мужчина должен был погасить спустя пять лет, однако сделал это уже через год.

Однако спустя четыре года банк подал на мужчину в суд с требованием погасить долг в 80,6 тысяч рублей. Чтобы восстановить справедливость, Павел подал встречный иск.

Мужчина просил признать кредитный договор прекратившим свое действие, исключить из бюро кредитных историй сведения о наличии у него задолженности, обязать банк закрыть его счета, вернуть излишне уплаченные проценты и проценты за пользование чужими средствами, компенсацию морального вреда и штраф. После обращения Павла «СКБ-банк» отказался от своих требований.

Суд требования мужчины удовлетворил частично, обязав банк привести в порядок соответствующие документы и электронную базу, а также выплатить Павлу 17,8 тысяч рублей. Но такая сумма истца не устроила и он подал апелляцию.

- Суд первой инстанции правильно применил закон «О защите прав потребителей». Отказ в части взыскания штрафа был основан на том, что Павел не обращался в досудебном порядке к банку с претензией о взыскании компенсации морального вреда. Однако суд не принял во внимание, что он направлял банку претензию, которая не была исполнена добровольно. Именно по этому суд взыскал компенсацию морального вреда. Следовательно, судебная коллегия сочла верным взыскать и штраф в размере 2500 рублей, - сообщили в пресс-службе облсуда.

Сумма выплат бывшему клиенту банка увеличилась до 20,3 тысяч рублей.