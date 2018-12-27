«Автомобилист» одолел на домашнем льду омский «Авангард»

СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-27T09:26:14+03:00

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Хоккейный клуб «Автомобилист» записал на свой счет победу на своим ближайшим преследователем в конференции. На домашем льду «шоферы» обыграли омский «Авангард», который сейчас занимает второе место на Востоке. Эта победа позволила уральцам взять реванш и вернуть себе первое место в общей таблице КХЛ.

Фото: ХК "Автомобилист"

Счет уже на 36-й секунде открыл Стефан Да Коста, а затем Анатолий Голышев удвоил преимущество. В середине встречи «ястребы» сократили отставание, а на старте третьего сравняли счет.

Фото: ХК "Автомобилист"

- В середине периода «Автомобилист» остался в меньшинстве, выстоял, а затем Артем Гареев забил третий гол, удачно подправив шайбу. На последних двух минутах гости сняли вратаря, в оставшееся время команды создали уйму опасных моментов, но победный для «Автомобилиста» счет не изменился, - рассказали в пресс-службе клуба. - Отметим, что этот матч стал 300-м для вратаря Якуба Коваржа.