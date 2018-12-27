2018-12-27T08:41:17+03:00
Общество

На Серовском тракте из-за просроченной еды оштрафовали кафе «Три поросенка»

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За нарушения общепит заплатит 40 тысяч рублейЗа нарушения общепит заплатит 40 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники свердловского Роспотребнадзора внепланово проверили придорожное кафе на Серовском тракте. Как оказалось - не зря. В «Три поросенка» специалисты нашли множественные нарушения.

- В здании общепита несвоевременно и не в полном объеме проводится косметический ремонт, нет приточно-вытяжной вентиляцией, нарушаются правила мытья посуды. Кроме того, допускается хранение продукции с истекшим сроком годности, не соблюдаются правила товарного соседства, отсутствуют условия для личной гигиены сотрудников, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Юридическое лицо ООО «Урожай 1» оштрафовано на 30000 рублей, должностное - на 10000 рублей.

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