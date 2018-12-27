2018-12-27T07:48:27+03:00
Общество

Екатеринбуржец, незаплативший алименты 6-летнему сыну, встретит Новый год в колонии

Горе-отец должен был выплачивать на содержание 6-летнего сына четверть всех своих доходов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

До Нового года остается всего четыре дня, и уральцы в предвкушении активно выбирают место для праздника. А вот за 32-летнего алиментщика из Нижней Туры все уже решил суд - торжество мужчина отметит в колонии.

Горе-отец должен был выплачивать на содержание 6-летнего сына ¼ всех своих доходов, но после развода не сделал ни единого перевода. Поэтому нерадивого родителя отправили на 20-часовую трудотерапию. Но и наказание мужчина тоже проигнорировал.

- Вследствие чего должнику было предъявлено уже обвинение в уголовном преступлении. В судебный участок на заседание должник был доставлен принудительно. Кроме того, в здании суда мужчина вел себя неподобающего, даже закурил, за что получил штраф в 500 рублей, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

За неоднократное уклонение от выплаты алиментов суд назначил мужчине четыре месяца колонии-поселения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Каменск-Уральском под суд пойдет виновник ДТП, погубивший двух человек
Мэр Екатеринбурга Высокинский заменил Якоба в скандальном проекте по поддержке детей
Уралец засудил банк, который требовал от него погасить кредит, закрытый еще четыре года назад
«Автомобилист» одолел на домашнем льду омский «Авангард»
На Серовском тракте из-за просроченной еды оштрафовали кафе «Три поросенка»
Уралец, прикинувшись бизнесменом, украл у поставщиков продукты на 11 миллионов
В Нижнем Тагиле супружеская пара с другом обманом похитили у горожан 12 квартир
Предприимчивый уралец обманул банки на 47 миллионов
В Свердловской области ищут мужчину, пропавшего после выписки из больницы
На базе УрФУ планируют открыть научно-образовательный центр нейротехнологий
В Екатеринбурге открылась первая фотовыставка, посвященная собакам-поводырям
В парке Маяковского появится памятник пельменю
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков
На Урале за пытки будут судить зэков и надзирателя колонии, где сидит Лошагин
В Екатеринбурге застройщика, возводящего крупный ЖК, наказали за загрязнение реки
Ограждения у сквера Попова в Екатеринбурге уберут только после Нового года
Куйвашев назвал причину, по которой Шипулин завершил карьеру
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 19 человек
В мэрии Екатеринбурга рассказали, где парковаться гостям Ледового городка
Свердловские дорожники за сутки спасли 10 водителей, застрявших в мороз на трассах