Екатеринбуржец, незаплативший алименты 6-летнему сыну, встретит Новый год в колонии

СЕГОДНЯ 07:46 2018-12-27T07:48:27+03:00

Горе-отец должен был выплачивать на содержание 6-летнего сына четверть всех своих доходов

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До Нового года остается всего четыре дня, и уральцы в предвкушении активно выбирают место для праздника. А вот за 32-летнего алиментщика из Нижней Туры все уже решил суд - торжество мужчина отметит в колонии.

Горе-отец должен был выплачивать на содержание 6-летнего сына ¼ всех своих доходов, но после развода не сделал ни единого перевода. Поэтому нерадивого родителя отправили на 20-часовую трудотерапию. Но и наказание мужчина тоже проигнорировал.

- Вследствие чего должнику было предъявлено уже обвинение в уголовном преступлении. В судебный участок на заседание должник был доставлен принудительно. Кроме того, в здании суда мужчина вел себя неподобающего, даже закурил, за что получил штраф в 500 рублей, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

За неоднократное уклонение от выплаты алиментов суд назначил мужчине четыре месяца колонии-поселения.