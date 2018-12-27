Уралец, прикинувшись бизнесменом, украл у поставщиков продукты на 11 миллионов
В Екатеринбурге под суд пойдет местный житель, обманом обокравший пять крупных предприятий. Около года мужчина от имени фирмы своей сестры заключал договоры с производителя продуктов питания.
При этом обвиняемый представлялся вымышленными именами, часто менял голос, в том числе вел переговоры от имени женщин.
- Для придания видимости законности своим действиям обвиняемый иногда заказывал малый объем продукции, который оплачивал, а после брал товар на крупные суммы. При этом, не намереваясь оплачивать полученную от поставщиков продукцию и соответственно исполнять заключенные им соглашения, обвиняемый перепродавал продукцию по более низкой цене третьим лицам. Вырученные деньги присваивал себе, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
По этой схеме мужчина обокрал пять предприятий на 11 миллионов рублей. За это ему грозит до 10 лет колонии.