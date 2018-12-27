Уралец, прикинувшись бизнесменом, украл у поставщиков продукты на 11 миллионов

СЕГОДНЯ 07:23 2018-12-27T07:29:34+03:00

Около года мужчина заключал фиктивные договоры от имени фирмы своей сестры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь ему грозит до 10 лет колонии

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В Екатеринбурге под суд пойдет местный житель, обманом обокравший пять крупных предприятий. Около года мужчина от имени фирмы своей сестры заключал договоры с производителя продуктов питания.

При этом обвиняемый представлялся вымышленными именами, часто менял голос, в том числе вел переговоры от имени женщин.

- Для придания видимости законности своим действиям обвиняемый иногда заказывал малый объем продукции, который оплачивал, а после брал товар на крупные суммы. При этом, не намереваясь оплачивать полученную от поставщиков продукцию и соответственно исполнять заключенные им соглашения, обвиняемый перепродавал продукцию по более низкой цене третьим лицам. Вырученные деньги присваивал себе, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По этой схеме мужчина обокрал пять предприятий на 11 миллионов рублей. За это ему грозит до 10 лет колонии.