В Нижнем Тагиле супружеская пара с другом обманом похитили у горожан 12 квартир

СЕГОДНЯ 16:07 2018-12-26T16:07:55+03:00

Обвиняемые это 38-летний мужчина и его 36-летняя жена, а также их 35-летний друг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Суд скоро будет решать судьбу трех жителей Нижнего Тагила. Они обвиняются в том, что с 2012 по 2017 года завладели 12-ю квартирами на сумму более 16 миллионов рублей.

– Обвиняемые размещали в рекламной газете объявления о предоставлении займов под залог недвижимости, – сообщает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – Люди, нуждающиеся в денежных средствах, имеющие плохую кредитную историю, склонные к употреблению спиртных напитков, а также пожилые люди, оказавшиеся в трудном финансовом положении и юридически не подкованные, обращались по указанному телефону, обговаривали условия займа.

После этого злоумышленники обманывали их, уверяя, что по условиям займа надо подписать договор, по которому квартира пойдет как гарантия того, что заемщик выплатит и долг, и проценты сверху.

– Фактически же оформлялся договор купли-продажи, – добавил Валерий Горелых. – Как только оформлялась сделка, обвиняемые подыскивали потенциальных покупателей на похищенное жилье. Сейчас с целью возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, сыщиками наложен арест на их имущество.

Обвиняемые это 38-летний мужчина и его 36-летняя жена, а также их 35-летний друг.