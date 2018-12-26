Предприимчивый уралец обманул банки на 47 миллионов

СЕГОДНЯ 16:05 2018-12-26T16:16:05+03:00

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Сегодня Октябрьским районным судом оглашен приговор в отношении 56-летнего местного жителя Евгения Кравцова.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выявили преступление сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия и коррупции областного главка полиции и УМВД по Екатеринбургу. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 47 миллионов рублей.

- В период с марта 2012 по ноябрь 2013 года обвиняемый вместе со своим знакомым совершил обманным путем хищение денежных средств у 17 банковских организаций на территории Екатеринбурга. В настоящее время потерпевшей стороне подозреваемые возместили около 25 миллионов рублей. Когда работники банков стали требовать у граждан, на чье имя были оформлены кредиты, исполнения обязательств по заключенным договорам займа потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Полицейские вышли на след подозреваемых и при сборе доказательств установили алгоритм их незаконных действий. Похищенные денежные средства злоумышленники тратили на личные нужды, а проще говоря, шиковали, что называется, направо и налево, пока сыщики не нагрянули», - отметил полковник Горелых.

Мужчина использовал малообеспеченных граждан, проживающих в Свердловской области. Путем уговоров он смог убедить их оформить кредиты в банковских организациях Екатеринбурга. Договоры денежного займа заключались с использованием фиктивных документов с заведомо ложными сведениями о месте работы и размере заработной платы заемщика.

Евгения Кравцова виновным и приговорила к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осужденный в зале суда взят под стражу.