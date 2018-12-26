2018-12-26T15:41:24+03:00
Происшествия

В Свердловской области ищут мужчину, пропавшего после выписки из больницы

Мужчина должен был вернуться домой три недели назад
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На Урале уже почти месяц ищут 28-летнего Александра Арнста. Уроженец Карпинска проходил лечение в стационаре больницы Волчанска. Третьего декабря мужчину выписали, но домой он так и не вернулся.

- Приметы разыскиваемого: рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные короткие, глаза светлые, уши прилегающие, губы тонкие. Особые приметы: родинка справа над губой, - говорится в ориентировке.

Фото: МО МВД России «Краснотурьинский»

Фото: МО МВД России «Краснотурьинский»

В день исчезновения мужчина был одет темно-синий тулуп с черным меховым воротником, темное трико, тельняшку в сине-белую полоску и черные берцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Арнста, просят сообщить по телефонам: 8 (34383) 3-34-33 - отдел уголовного розыска или 3-40-79 - дежурная часть.

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